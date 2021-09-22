Başkan Gültak: Gündoğdu Mahallesi'ne Bilim Merkezi kuracağız

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak; haftalık mahalle ziyaretleri kapsamında Gündoğdu Mahallesi sakinleri ile bir aradaydı. Ziyarete, Başkan Gültak'ın yanı sıra; Başkan Yardımcıları ve AK Parti Akdeniz İlçe Teşkilatı, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Abdulrahim Ulusal ile meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

"Mersin'e müjdelerle döneceğiz"

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin birçok mahallede yama ve asfalt çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Gültak; "Gündoğdu'da da bazı sokak ve caddelerin buna ihtiyacı var. Bunun farkındayız. Muhtarımızla da oraları gezip; hızla düzenleyeceğiz" diye konuştu. Önümüzdeki günlerde Ankara'ya giderek Akdeniz için istişarelerde bulunacağından söz eden Başkan Gültak; "Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ve TOKİ yetkililerimiz ile görüşmelerimiz olacak. Bazı müjdelerle Mersin'e döneceğiz" dedi.

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"Uzun yıllardır imar çalışmaları yapılmıyor"

Her fırsatta Akdeniz'in en büyük sorunlarının imar, çarpık yapılaşma, alt yapı ve üst yapı olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Gültak; "Akdeniz'in alt yapısı 50'li 60'lı yıllardan kalma. 25 yıldır da asfalt, kaldırım çalışması yapılmamış. 40-50 yıldır da kaçak yapıya izin verilmiş. Çarpık bir şehir ortaya çıkmış. Uzun yıllardır da imar çalışmaları yapılmıyor. Kazanlı, Karaduvar, Çay, Gündoğdu hangi mahalleyi söyleyeyim? İmar çalışması yapılmayınca maalesef kaçak yapılaşma artıyor. Bunun bütün günahını da hep birlikte çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldıracağız"

İmar sorunlarının bir an önce bitmesi gerektiğine işaret eden Başkan Gültak; aylar önce Tarım Bakanlığı'ndan görüş geldiğinin de altını çizerek, "Hızlı bir şekilde Büyükşehir Belediyesi'nin 1/5000'liği yapmalarını bekliyoruz. Onlar bunu yapacak ki, biz de 1/1000'lik yapacağız. Sonrasında en azından imar, ruhsat verebileceğiz. Bu çarpık yapılaşmayı da ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

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"Hedef yılbaşından sonra yüklenici firmaya teslim etmek"

Çay Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bitmek üzere olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Gültak; "Yılbaşına doğru inşallah insanlarımız takas yöntemi ile evlerine geçecekler. Bugün de Barış Mahallesi'ndeydik. Vatandaşlarımızın yüzde 87'si ile anlaşma sağlandı; yüzde 60'ın üstünde de tapu devri tamamlandı. Kısa sürede oralardaki yıkımlar tamamlanacak. Prosedürlerden sonra nasipse yılbaşından sonra yüklenici firmaya teslim edeceğiz. O da hızlı bir şekilde temelleri atmaya başlayacak ve yepyeni bir Barış Mahallesi'ne kavuşacağız" dedi.

"Tapu devrini yapan mülk sahiplerine kira yardımı yapılıyor"

Başkan Gültak; "Yıllarca birçok mahallemizin onayı alınarak, onların menfaatine olacak şekilde bu projeler başlatılmamış. 20-25 yıldır herkes bu şehirde kentsel dönüşümü konuşuyor ama eğer biz Çay ve Barış Mahallesinde uyguladığımız bu çözümleri uygulamazsak maalesef bir 25 yıl daha bunları konuşacağız. Lafla peynir gemisi yürümez. Bu şehrin dönüşüme ihtiyacı var. Altını çiziyorum; vatandaşı mağdur etmeden, onların da rızasını alarak yapacağız. Bakın Barış Mahallesi'nde tapu devrini yapan tüm mülk sahiplerine kira yardımı yapılıyor. Bu yardımlar, yeni evlerine taşınana kadar devam edecek. Peşin anlaşılan vatandaşların paraları yatırıldı. Birçoklarının mağduriyetlerini gideren hamleler de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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"Gündoğdu'ya bilim merkezi müjdesi"

Gündoğdu Mahallesi'nde bir bilim merkezi kurulacağı müjdesini veren Başkan Gültak, Mersin'de bir ilki gerçekleştireceklerini de dile getirerek, "Kaymakamlık, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesi'nin iştirakleri doğrultusunda Mersin'in ilk ve tek bilim merkezini hayata geçireceğiz. Bununla ilgili belediyemiz alt ve üst yapı çalışmalarını hızlandırdı. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bilgileri daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Akdeniz haricinde Yenişehir, Toroslar ve Mezitli'deki evlatlarımızın da Gündoğdu'ya geleceği bir bilim merkezi oluşturacağız. Yani çocuklarımız buraya geldiklerinde bilime dair birçok şeyle karşılaşacaklar. Bu durum şimdiden Gündoğdu'ya hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Hani daha sorunlar vardı?"

Bir süredir Çay ve Çilek Mahallesi'nin muhtarları, esnafları ve vatandaşları ile toplantılar yaptıklarından söz eden Başkan Mustafa Gültak; "Gerçekten perişanlar. Asfalt sıkıntıları vardı. Yaptığımız yoğun toplantıların ve Büyükşehir'de yaptığımız yoğun çalışmalar ve baskılar sonucunda Çay Mahallesi'nde 13 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başlamış. Şükürler olsun. Hani daha sorunlar vardı asfalt yapılamazdı. Bunların hepsi boşa düşmüş oldu. Umarım bu asfalt çalışması hızlı bir şekilde devam eder" dedi.

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"Karaduvar Balık Festivali'ne İrem Derici ve Ece Seçkin geliyor"

Bu yıl 2.'sinin yapılacağı Karaduvar Balık Festivali hakkında da bilgiler veren Başkan Mustafa Gültak sözlerini şöyle noktaladı: "9-10 Ekim tarihlerinde yapılacak festivalimizi Ece Seçkin ve İrem Derici konserleri ile süsleyeceğiz. Vatandaşlarımız ulusal kanallarda takip ettikleri gurmeleri ve su sporlarının yapılacağı yarışmaları da 2 gün boyunca Karaduvar'da izleme fırsatı elde edecekler. Şehrimizi tanıtalım diye bunları yapıyoruz. Seçildiğimiz günden bu yana kavga gürültü artık sona erdi. Hızlı bir şekilde barış ve kardeşliği sağladık."

Başkan Gültak, konuşmaların ardından Gündoğdu Mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi; çözüm için gerekenlerin yapılacağını dile getirdi.