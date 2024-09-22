Başkan Şahin'den BM toplantısında Gazze çıkışı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daveti üzerine New York'ta düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu Toplantısı'na katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Şahin, BM’nin harekete geçmedeki yetersizliğini eleştirerek, artık somut eylemler yapılması gerektiğini vurguladı.

‘ARTIK EYLEM ZAMANI’

Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri görevindeyken 2015'te Gaziantep'i ziyaret eden ve şu an BM Genel Sekreteri olan Antonio Guterres'e, o zamanki ziyareti ve bugünkü "cesaretli duruşu" için teşekkür etti. Şahin, BM'nin temel kuruluş amacı olan savaşların sona erdirilmesi ilkesine rağmen, dünyanın birçok bölgesinde savaşların hala sürdüğünü belirtti. Başkan Fatma Şahin, BM hakkındaki en büyük eleştirinin bu savaşlara karşı somut bir eylem planı geliştirememesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Şahin, "Artık eylem zamanı" ifadesiyle BM'nin daha aktif ve çözüm odaklı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

GÖNÜLLÜ VE ONURLU GERİ DÖNÜŞE ZEMİN HAZIRLANMALI

Başkan Şahin, konuşmasında Gaziantep'in 2 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen 300 bin sığınmacıyla birlikte yaşadığını belirterek, “Bu durum artık sürdürülemez hale geldi. Onurlu ve gönüllü geri dönüşler için zemin ve ortamın hazırlanması son derece önem arz ediyor. Bu geri dönüşler BM tarafından da desteklenmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adaletli bir dünya mümkündür' sözü bir eylem politikasına dönüştürülmeli” diye konuştu.

DÜNYAYA ‘DUYARLI OLUN’ ÇAĞRISI

Konuşmasında Gazze'deki insanlık dramına da dikkat çeken Başkan Fatma Şahin, “Şu anda Gazze'de her 10 dakikada bir çocuğun İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybettiğini biliyoruz. Ukrayna'daki savaştan gerekli dersler çıkarılsaydı, Gazze'deki çocuklar bugün halen parklarda oynuyor olurdu” değerlendirmesinde bulundu. Başkan Şahin uluslararası toplumu Gazze'deki durum hakkında daha duyarlı olmaya çağırarak sözlerine son verdi.







