Önce Gazze şimdi Lübnan

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kart borcuna yapılandırma
Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekenlere yapılandırma imkânı sağlayacak bir düzenleme hazırlanıyor. Takibe düşmüş kart borçlarının uzun vadeli bir yapılandırmayla ödeme imkânı sunacak düzenlemenin vatandaşa rahat nefes aldırması hedefleniyor.
İsrail Lübnan'la bölgesel savaş istiyor
Uluslararası toplumun, Gazze'de yaptığı soykırıma sessiz kalmasından cesaret alan İsrail, savaşı bölgeye yaymak için harekete geçti. Çağrı cihazı saldırılarıyla Hizbullah'ın iletişim ağını felç eden, önceki gece füzelerle saldırı yeteneklerini hedef alan İsrail, dün de Beyrut’u vurdu. ABD'nin desteğini alan İsrail’in savaşı Lübnan’a taşımasının, bölgesel bir çatışmanın fitilini ateşlemesinden endişe duyuluyor.
Kadıköy'de dev kapışma
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği karşılaşmada Mourinho’nun öğrencileri, taraftarının da desteğiyle ezeli rakibini yenip liderlik koltuğunu devralmak için sahaya çıkacak. Buruk yönetimindeki lider Galatasaray ise 6’da 6 yaparak puan farkını açmak için mücadele edecek.