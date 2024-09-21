Önce Gazze şimdi Lübnan

Kadıköy'de dev kapışma

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği karşılaşmada Mourinho’nun öğrencileri, taraftarının da desteğiyle ezeli rakibini yenip liderlik koltuğunu devralmak için sahaya çıkacak. Buruk yönetimindeki lider Galatasaray ise 6’da 6 yaparak puan farkını açmak için mücadele edecek.