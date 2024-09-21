BM’de gündem Gazze

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu’na katılmak için bugün ABD’ye gidiyor. Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmeleri, yarın “Geleceğin Zirvesi” temasıyla başlayacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapan oturum ise salı günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün, üçüncü sırada söz alacak. Bugüne kadar 4'ü başbakanlığı döneminde olmak üzere 13 kez BM Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, 14'üncü kez Genel Kurul’a hitap edecek. Erdoğan’ın konuşmasının ana temasını, 7 Ekim’de 1 yılını dolduracak olan İsrail’in Gazze'de sürdürdüğü soykırım üzerine kurması bekleniyor. Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak.