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BM’de gündem Gazze

BM’de gündem Gazze

Resul Ekrem Şahan
04:0021/09/2024, Saturday
G: 21/09/2024, Saturday
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu’na katılmak için bugün ABD’ye gidiyor. Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmeleri, yarın “Geleceğin Zirvesi” temasıyla başlayacak. Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapan oturum ise salı günü gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün, üçüncü sırada söz alacak. Bugüne kadar 4'ü başbakanlığı döneminde olmak üzere 13 kez BM Genel Kurulu’na katılan Erdoğan, 14'üncü kez Genel Kurul’a hitap edecek. Erdoğan’ın konuşmasının ana temasını, 7 Ekim’de 1 yılını dolduracak olan İsrail’in Gazze'de sürdürdüğü soykırım üzerine kurması bekleniyor. Erdoğan, uluslararası toplumu İsrail'in saldırılarına karşı durmaya çağıracak.


FİLİSTİN ÜYE OLARAK KATILACAK

Genel Kurul’a 190 ülkeden üst düzey katılım bekleniyor. Filistin de Genel Kurul’a ilk kez üye statüsü ile katılacak.


DEV ŞİRKET CEO’LARIYLA ZİRVE

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek olan Erdoğan, New York'ta Fortune 100 listesinde yer alan 20 şirketin yöneticileriyle de görüşecek. Katılımcı listesinde Wall Street bankaları JPMorgan ve Goldman Sachs'tan üst düzey yöneticiler de yer alıyor.


#Birleşmiş Milletler
#gündem
#Gazze

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