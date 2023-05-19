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Başkanlar sahada

AK Parti, İl ve ilçe belediye başkanları bölge bölge toplanarak yerelde izlenecek strateji anlatılıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki.

AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki.

AK Parti, ikinci tur seçim öncesinde taban harekatı için düğmeye bastı. İl ve ilçe belediye başkanları bölge bölge toplanarak yerelde izlenecek strateji anlatılıyor. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin 28 Mayıs’a giden süreçte sahada izlenecek strateji ve yapılacak çalışmalar konusunda Türkiye genelinde bulunan AK Parti’li belediyeler ve il genel meclis başkanlarıyla bir araya gelmeye başladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, dün (perşembe) Kayseri’de 12, İstanbul’da ise 6 şehrin il/ilçe belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki’nin, bugün Bursa’da 7, Erzurum’da 16, yarın Şanlıurfa’da 12, Denizli’de 9, pazar günü ise Samsun’da 11 ilde bulunan il/ilçe belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarıyla bir araya gelecek. Kayseri ile start verilen toplantılarda seçim için yapılacak kampanyanın içeriği, belediye başkanları ile paylaşılıyor. Genel Merkez’den verilen talimatlar arasında STK’lar, esnaf odaları, hemşeri dernekleri ile bir araya gelinmesi yer alıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti istişare toplantısında konuştu: CHP zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti istişare toplantısında konuştu: CHP zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin İstanbul İl Başkanlığındaki istişare toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada muhalefete yüklenen Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte, zehirli bir siyaset diline sarılmaktadır. Kendi dipsiz karanlığına, ülkeyi ve milleti de sürüklemeye çalışmaktadır. Biz, bu oyuna asla ve asla gelmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin devamında, "14 Mayıs gecesinden itibaren muhalefetin buram buram provokasyon kokan mesajları, önümüzdeki sürecin nasıl geçeceğini gösteriyor." dediği belirtildi.



#Seçim
#AK Parti
#Mehmet Özhaseki
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