Başkanlar sahada

AK Parti, ikinci tur seçim öncesinde taban harekatı için düğmeye bastı. İl ve ilçe belediye başkanları bölge bölge toplanarak yerelde izlenecek strateji anlatılıyor. AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin 28 Mayıs’a giden süreçte sahada izlenecek strateji ve yapılacak çalışmalar konusunda Türkiye genelinde bulunan AK Parti’li belediyeler ve il genel meclis başkanlarıyla bir araya gelmeye başladığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla, dün (perşembe) Kayseri’de 12, İstanbul’da ise 6 şehrin il/ilçe belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarıyla bir araya gelen Özhaseki’nin, bugün Bursa’da 7, Erzurum’da 16, yarın Şanlıurfa’da 12, Denizli’de 9, pazar günü ise Samsun’da 11 ilde bulunan il/ilçe belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarıyla bir araya gelecek. Kayseri ile start verilen toplantılarda seçim için yapılacak kampanyanın içeriği, belediye başkanları ile paylaşılıyor. Genel Merkez’den verilen talimatlar arasında STK’lar, esnaf odaları, hemşeri dernekleri ile bir araya gelinmesi yer alıyor.