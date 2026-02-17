Başkası suç işledi O yargılandı: Kimlik mağduru genç kız son suçlama ile bir kez daha yıkıldı

"Gizem bize yaklaşık 1,5 yıl önce bir dosya ile geldi. Hırsızlık dosyası açılmıştı. Biz dosyayı incelediğimizde Gizem’in cezaevinde göründüğünü fark ettik. Biz olaya müdahil olmasaydık, Gizem belki de ceza alacaktı. Müdahil olduktan sonra o dosyadan beraat aldık derken, 2’nci dosya, 3’üncü dosya, 4’üncü dosya, 5’inci ve 6’ncı dosyalar geldi. Çoğu hırsızlık, taciz, en son da uyuşturucu dosyası geldi. Samsun’da bir uyuşturucu operasyonunda metamfetaminle yakalanan şahıs karakola götürülüyor. Gizem’in T.C. kimlik numarasını veriyor yine. Hiçbir parmak izi bakılmıyor. Fotoğraflara bakılmıyor. Bu şekilde beyana dayalı bir kimlik tespiti yapılmasından mütevellit böyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bu dosya da kapanır, bu dosyaya da izahat veririz. Buradaki asıl sorun, Ceza Genel Kurulu, ‘Kimlik tespitinin şüpheye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerekir’ derken, burada kimlik tespiti beyana göre yapılıyor. Bu sadece kollukta olan bir şey de değil. Kollukla başlıyor bu ihmal, adliyede sağlık raporunda ve hastanede de devam ediyor. Şu an kirlenen sadece adli sicili değil. Bu adli sicil temizlenir. Bunların hiçbiri sicile işlenmez, buradan beraat alınır. e-Devlet’inde e-Nabız’ında da bir kirlenme var. Uyuşturucu testi pozitif çıkıyor"