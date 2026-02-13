Sosyal medyada anonim paylaşımların önüne geçecek yeni bir düzenleme geliyor. Künyesi olmayan, kaynağı belirsiz haberleri gazetecilik kurallarına uymadan paylaşan hesaplar tarih olacak. Yapılan yasa çalışmasına göre bir şahıs yorum yapacaksa ya da yazı yazacaksa mutlaka kimliği belli olacak.
Sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. İşletilen bazı anonim hesaplar, yanlış haber içerikleriyle okuru yanıltabiliyor. Künyesi olmayan, kaynağı belirsiz haberleri gazetecilik kurallarına uymadan paylaşan bu hesaplara itibar etmemek gerekiyor. Editörünün kim olduğu açıklanmayan hesapların içeriklerini güvenilir kaynaklardan doğrulatmak önem taşıyor.
"Sosyal medya ile ilgili bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var. Bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak.
Yani kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurtdışından bir fake hesapla bunu yapmayacak."
Yeni düzenlemenin temel hedefinin kimliği doğrulanmamış hesapların dezenformasyon oluşturmasının önüne geçmek olduğu belirtildi.