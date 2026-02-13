Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sosyal medyada anonim hesap devri kapanıyor: Kimlik zorunluluğu getirilecek

Sosyal medyada anonim hesap devri kapanıyor: Kimlik zorunluluğu getirilecek

23:4213/02/2026, Cuma
G: 14/02/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Sosyal medyada kimliği doğrulanmayan hesaplara yasal düzenleme geliyor.
Sosyal medyada kimliği doğrulanmayan hesaplara yasal düzenleme geliyor.

Sosyal medyada anonim paylaşımların önüne geçecek yeni bir düzenleme geliyor. Künyesi olmayan, kaynağı belirsiz haberleri gazetecilik kurallarına uymadan paylaşan hesaplar tarih olacak. Yapılan yasa çalışmasına göre bir şahıs yorum yapacaksa ya da yazı yazacaksa mutlaka kimliği belli olacak.

Sosyal medya kullanımıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. İşletilen bazı anonim hesaplar, yanlış haber içerikleriyle okuru yanıltabiliyor. Künyesi olmayan, kaynağı belirsiz haberleri gazetecilik kurallarına uymadan paylaşan bu hesaplara itibar etmemek gerekiyor. Editörünün kim olduğu açıklanmayan hesapların içeriklerini güvenilir kaynaklardan doğrulatmak önem taşıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya kullanımında anonim hesaplara son noktayı koyacak yeni yasa çalışmasını duyurdu. A Haber canlı yayınında anonim olarak paylaşım yapanların önüne geçileceğini açıklayan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya ile ilgili bildiğim kadarıyla bir yasa çalışması var. Bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak.

Yani kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurtdışından bir fake hesapla bunu yapmayacak."

Yeni düzenlemenin temel hedefinin kimliği doğrulanmamış hesapların dezenformasyon oluşturmasının önüne geçmek olduğu belirtildi.



#Adalet Bakanı
#Akın Gürlek
#Sosyal medya
#Anonim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?