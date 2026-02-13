Emlak ilanlarında yeni dönem: Kimlik doğrulaması zorunlu hale geldi

Geçen yıl kiralık gayrimenkul ilanları için pilot olarak devreye alınan ilan doğrulama sistemi, Antalya, İzmir ve Sivas’ta denendikten sonra artık satılık konut ve arsa duyurularını da kapsayacak. 15 Şubat sabahından itibaren e-Devlet üzerinden gerekli kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan ilan yayımlanamayacak.