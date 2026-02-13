Emlak ilanlarında yeni dönem: Kimlik doğrulaması zorunlu hale geldi

Yetkililer, sahte ev ve arsa ilanlarının önüne geçmek amacıyla “Kimlik Doğrulama Sistemi”ni hayata geçiriyor. İnternet üzerinden ev veya arsa satış ilanı vermek isteyenler için 15 Şubat 2026 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) zorunlu hale geliyor. Bu sistem sayesinde ilan verenin taşınmazın gerçek sahibi olup olmadığı, e-Devlet üzerinden doğrulanacak.
Geçen yıl kiralık gayrimenkul ilanları için pilot olarak devreye alınan ilan doğrulama sistemi, Antalya, İzmir ve Sivas’ta denendikten sonra artık satılık konut ve arsa duyurularını da kapsayacak. 15 Şubat sabahından itibaren e-Devlet üzerinden gerekli kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan ilan yayımlanamayacak.
Yeni sistem sahte ilanları önleyecek
Yeni sistemle birlikte, ilan sitelerindeki sahte ve mükerrer ilanların büyük ölçüde azalması, dolandırıcılık risklerinin düşürülmesi ve spekülatif fiyat artışlarının önlenmesiyle emlak piyasasının daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.
Uzmanlar, sistemin yürürlüğe girmesiyle ilan sayılarında yaklaşık yüzde 20 oranında düşüş ve yaklaşık 200 bin ilanın kaldırılması gibi sonuçların ortaya çıkabileceğini belirtiyor.
İlan vermek isteyenler önce e-Devlet onayı alacak
İlan vermek isteyen mal sahipleri, e-Devlet’te “Web Tapu” bölümüne girerek taşınmaz numarasını seçip yetki tanımlaması yapacak. Bu yetki, kullanıcı kendi adına ilan verecekse doğrudan kendisine; bir emlak danışmanı aracılığıyla ilan verecekse ilgili danışmana verilecek.
Uzmanlar, yeni uygulamanın sahte ilanları engellemenin yanı sıra ilan platformlarında şeffaflığı artıracağını belirtiyor. Geniş kapsamlı sistem sayesinde tüketiciler, gerçek ve güvenilir ilanlara çok daha kolay ulaşabilecek.