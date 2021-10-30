​Başkentliler Millet Bahçesi’ni sevdi

MUHAMMED KURTAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı önceki gün yapılan Ankara AKM Millet Bahçesi’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini fırsat bilen çocuklar büyükleri ile birlikte AKM Millet Bahçesi’nin yolunu tuttu. Bahçede çocuklar için özel sahne kuruldu, Osmanlı şerbeti ve pamuk şeker ikram edildi. Maskotlar ve palyaçolarla eğlenen çocuklar keyifli zaman geçirdi. Millet Bahçe’nin çimenler ile kaplanan Altın Tepe bölümüne çıkan vatandaşlar ise hatıra fotoğrafları çektirdi.

FOTOĞRAF 78 Başkente yeni soluk getirecek AKM Millet Bahçesi, millet kıraathanesi, yeşili, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, buz pisti, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacak.<br><br> Başkentlilerin ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer aldığı millet bahçesinin 601 bin 700 metrekaresi yeşil ve açık alanlardan oluşuyor.<br><br> Yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemeleriyle dikkati çeken millet bahçesinde, 154 bin metrekarelik ağaçlık alan, 91 bin 400 metrekarelik bitki ve çiçeklik alan, 78 bin 700 metrekare çim alanı, 67 bin 800 metrekarelik çayır etkinlik alanı ile 10 bin 133 ağaç bulunuyor.<br><br> Millet bahçesinde, çiçekli bitkiler ve gül bahçelerinin yanı sıra tema bahçesi, biyolojik gölet, su gösteri havuzu yer alıyor.<br><br> Etkinlik ve spor alanları<br><br>Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçesinde, her yaş grubuna hitap edecek spor ve etkinlik alanları da unutulmadı. Toplam 30 bin 250 metrekarelik alana, basketbol sahaları, 2,7 kilometrelik koşu ve bisiklet yolu ile 1320 metrekarelik olimpik standartlarda kaykay pisti, 1007 metrekarelik buz pisti, çocuk oyun alanları ile çok amaçlı spor sahaları ve etkinlik adası yapıldı.<br><br> Çevreye duyarlı yeşil çatılı millet kıraathanesi<br><br>Millet bahçesinde yer alan 1110 metrelik zip coaster da gençlere eğlenceli dakikalar yaşatacak. 7 bin 661 metrekarelik millet kıraathanesi ise çevreye duyarlı yeşil çatı uygulamasıyla gençlerin yeni buluşma noktası olacak. Millet kıraathanesinde, kütüphane, eğitim odaları, yeme içme alanı, seminer salonu ve çocuk aktivite alanı bulunuyor.<br><br> Sanat atölyelerinin yer aldığı millet bahçesinde, 700 kişilik konferans salonu da birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.<br><br> Başkentlilerin aileleri ve sevdikleriyle huzur içinde vakit geçirebileceği AKM Millet Bahçesi'nde ayrıca açık hava sineması, tören alanı, pazar yeri, çocuk kulübü, binicilik alanı, tohum merkezi, kır lokantası, sağlık merkezi ve cami yer alıyor.<br><br> Nostaljik tramvay<br><br>Öte yandan, vatandaşlar, millet bahçesini 2,7 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren nostaljik tramvayla gezebilecek. AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak AKM Millet Bahçesi açılıyor: Ankaralıların yeşille buluştuğu 'nefes ve etkinlik' alanı olacak Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Millet Bahçesi, Ankaralıların yeşille buluştuğu "nefes ve etkinlik" alanı olacak.



BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

STRESE KARŞI BİREBİR

9 yaşındaki oğlu Ahmet’i Millet Bahçesine getiren Senem Öztürk, millet bahçelerinin çocuklar için bir fırsat olduğunu ifade ederek, “Tatil günlerinde Ankaralılar için bir soluk oldu. Bizler için şehir ve çalışma hayatının, çocuklar için okul hayatının stresini atmak için birebir” dedi.

REKLAM