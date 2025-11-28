Yeni Şafak
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 994 kişi yakalandı

28/11/2025
AA
Ankara'da polis ve jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 994 kişinin yakalandığı bildirildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 21-27 Kasım tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, yirmi yıl ve üzeri hapis cezası olan 8, on yıl ve üzeri hapis cezası olan 17, beş ila on yıl arası hapis cezası olan 46, beş yıla kadar hapis cezası olan 354 ve ifadeye yönelik aranan 569 şüpheli olmak üzere 994 kişi yakalandı.



