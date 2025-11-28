Kırıkkale'de feci kaza: 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

Kaynak yapmak için hava kazanının içine giren işçiler Mutlu Atay ve Tekin Omay, 3 ton ağırlığındaki sac levhanın kayması sonucu levhanın altında kaldı. İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.