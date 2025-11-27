Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı

Ordu’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı

22:4327/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaya geçidi dışında karşıya geçmeye çalışan 86 yaşındaki A.I., otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, Çınarlık Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye C.D. yönetimindeki 34 PAA 825 plakalı otomobil, yaya geçidi dışında yolun karşısına geçmeye çalışan A.I. (86) isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Ordu
#otomobil
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum