Devrilen motosikletteki iki çocuk hayatını kaybetti

23:3726/11/2025, Çarşamba
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette bulunan 15 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk hayatını kaybetti.

Hatay’da kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada 2 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Antakya ilçesi EXPO mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki 31 ACG 534 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Günyazı Mahallesi mevkiinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde

16 yaşındaki İrfan Konuşkan ve 15 yaşındaki Ali Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların cenazeleri, Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Hatay
#Motosiklet
#Kaza
