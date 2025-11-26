Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Otomobil kontrolden çıkıp direk ve ağaçlara çarptı

Otomobil kontrolden çıkıp direk ve ağaçlara çarptı

23:3426/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce duvara ardından direk ve ağaçlara çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Karabük’te kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıkıp önce duvara ardından direk ve ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Bilim ve İnovasyon Merkezi mevkiinde meydana geldi. Enes Ö. idaresindeki 20 V 9914 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp önce duvara ardından direk ile ağaçlara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Karabük
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ askeri öğrenci alımı: 2026 MSÜ başvuruları ne zaman? ÖSYM takvimi açıklandı