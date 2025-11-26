Yeni Şafak
Park halindeki otomobil alevler içinde kaldı

22:4426/11/2025, Çarşamba
DHA
Otomobil, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
Karabük'te park halinde olan aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 20.00 sıralarında 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. A.Y.’ye ait park halindeki 16 SUM 70 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol söndürüldü. Yangın sırasında otomobilde kimsenin olmadığı belirtilirken otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.



#Yangın
#Araç
#Motor
