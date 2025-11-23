'Türkiye'nin küçük İtalya'sı' burada

Karabük il merkezinin 8 kilometre kuzeyinde bulunan Safranbolu, 1975'ten itibaren koruma altında olup 1994'ten beri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.





18 ve 19. yüzyıl sivil Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerine sahip ilçedeki Hıdırlık Tepesi ise şehrin panoramik manzarasını en güzel gören noktalar arasında bulunuyor. Osmanlı döneminde önemli törenlerin yapıldığı tepe, izleme terasları ve tarihi türbeleriyle ziyaretçilerin yanı sıra fotoğrafseverlerin de uğrak yeri durumunda. Safranbolu'ya ilk gelen Türklerin konuşlandığı tepe, yağmur duası ile Hıdırellez kutlamalarının da yapıldığı önemli noktalardan biri olarak öne çıkıyor.





Safranbolu'da Osmanlı döneminden bu yana deri işçiliğiyle ünlü, el yapımı yemeni ve deri ürünlerin satıldığı Yemeniciler Arastası, geleneksel demircilik sanatının sürdüğü Demirciler Çarşısı, özgün el sanatları, bakır ve ahşap ürünleri ile yöresel hediyeliklerin bulunduğu Sipahioğlu Arastası, lokum, safran gibi yöresel tatların satıldığı dükkanlar, butik kafeyle restoranların yer aldığı Kazdağlı Meydanı ve çevresi gezilebiliyor.