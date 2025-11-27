Siirt’te otomobiller çarpıştı: Bir yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt’te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi’nde iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
#Siirt
#Kaza
#Otomobil