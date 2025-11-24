Siirt'te yetiştirme yurdunda büyüyen öğretmene sürpriz ziyaret

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yetiştirme yurdunda büyüyen öğretmeni ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar'ın öncülüğündeki devlet korumasındaki çocuklar, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Abdulkadir Baysal'a derste olduğu sırada sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.