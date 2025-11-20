Yeni Şafak
Siirt’te sis kazaya neden oldu: 3 koyun telef oldu

Siirt’te sis kazaya neden oldu: 3 koyun telef oldu

17:4020/11/2025, Perşembe
IHA
Siirt’te sis nedeniyle kaza meydana geldi.
Siirt’te sis nedeniyle kaza meydana geldi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda seyir halindeki araç koyun sürüsüne çarptı. Kazada 3 koyun telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesi Gökdoğan mevkisinde sis nedeniyle otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu koyun sürüsüne çarptı. Kazada yaralanan olmazken 3 koyun telef oldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#Siirt
#kaza
#sis
