Eyüpsultan'da mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi, şoför yaralandı

00:4520/11/2025, Perşembe
DHA
Eyüpsultan Kemerburgaz’da mıcır yüklü hafriyat kamyonu şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıkarak karşı şeride geçti. Kaldırıma vuran hafriyat kamyonu devrilirken, şoförü yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Kemerburgaz Selanik Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Türkmen’in kullandığı 34 GEF 048 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Refüjü aşarak karşı şeride geçen kamyon, karşı kaldırıma vurduktan sonra devrildi. Kamyonda yüklü olan mıcır yola döküldü. Araç içinde sıkışan şoför vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan şoför Emre Türkmen’i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.



YOLDAN GEÇEN ARACIN OLMAMASI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ


Kaza nedeniyle Selanik Bulvarı her iki yönde trafiğe kapatıldı. Kaza anında yoldan geçen başka araçların olmaması olası faciayı önledi. Devrilen kamyonun kaldırılması ve yola dökülen mıcır malzemesinin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

