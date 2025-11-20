Eyüpsultan'da mıcır yüklü hafriyat kamyonu devrildi, şoför yaralandı

YOLDAN GEÇEN ARACIN OLMAMASI OLASI FACİAYI ÖNLEDİ





Kaza nedeniyle Selanik Bulvarı her iki yönde trafiğe kapatıldı. Kaza anında yoldan geçen başka araçların olmaması olası faciayı önledi. Devrilen kamyonun kaldırılması ve yola dökülen mıcır malzemesinin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.