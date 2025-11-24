Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Siirt Üniversitesi'nde görev yapan bölüm başkanı Dr. Semih Aktuğ evinde ölü bulundu

Siirt Üniversitesi'nde görev yapan bölüm başkanı Dr. Semih Aktuğ evinde ölü bulundu

15:0524/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt Üniversitesi'nde görevli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ (50), kaldığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi'nde meydana geldi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semih Serkant Aktuğ’dan bir süre haber alamayan yakınları ve mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçla Aktuğ’un kaldığı apartmanın 4’üncü katındaki dairesine ulaştı. İçeri giren ekipler, Aktuğ’u hareketsiz halde yerde bulundu.


Yapılan incelemede, Aktuğ’un hayatını kaybettiği belirtildi. Aktuğ’un cenazesi, incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.



#semih aktuğ
#siirt
#otopsi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ilk evim arsa projesi Adana tahsis ve peşinat ön katılım bedeli tutarı ve ödeme tarihleri açıklandı