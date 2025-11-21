Yeni Şafak
Yakınlarının haber alamadığı vatandaş evinde ölü bulundu

00:5221/11/2025, Cuma
IHA
Yaşlı vatandaşın ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
Sakarya'da kendisinden haber alamayan 63 yaşındaki vatandaşın yakınları, şahsın evine gitti. Yakınları tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunan vatandaşın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki adam, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Lozan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Faruk Zerin’den (63) haber alamayan yakınları evine gitti. Zerin, yakınları tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Zerin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında Zerin’in cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.



#Sakarya
#Karasu
#Lozan Caddesi
