Yakınlarının haber alamadığı vatandaş evinde ölü bulundu

Lozan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Faruk Zerin’den (63) haber alamayan yakınları evine gitti. Zerin, yakınları tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipler sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerince Zerin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında Zerin’in cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.