Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde balıkçılar tarafından kaydedilen, endişeye yol açan kabarcık görüntüleriyle ilgili SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu açıklama yaptı.
Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde balıkçılar tarafından kaydedilen, endişeye yol açan kabarcık görüntüleriyle ilgili SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu açıklama yaptı. Açıklamada bölgede inceleme yapıldığı ifade edilerek şöyle denildi:
“İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile koordineli bir şekilde yürütülen incelemeler doğrultusunda alınan hava örnekleri ve su numunelerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı. AFAD gaz ölçüm testleri ve SASKİ laboratuvar incelemelerinin ardından göldeki su kabarmasının su kalitesine zarar veren bir durum olmadığı tespit etti...
Yapılan teknik değerlendirmelerde, yüzeyde görülen hareketliliğin yer altında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklandığı ve olağan bir durum olduğu belirlendi.”
‘SU SAĞLIĞINDAN YANA TEREDDÜT ETMEYE GEREK YOK’
Gölde süren çalışmaları takip eden ve test sonuçlarının çıkması ile açıklamada bulunan Genel Müdür Sakallıoğlu, “Göl yüzeyinde gözlenen kabarma sonrasında ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ederek AFAD ile koordineli biçimde numune alım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Yapılan analizlerde su kalitesinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır...
Sapanca Gölü’nün hem şehrimizin içme suyu kaynağı hem de doğal ekosistem açısından taşıdığı değer doğrultusunda periyodik kontrollerimizi sıklaştırmış bulunuyoruz. Gölümüzün dip ve yüzeyinde yaşanan her değişimi yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyunun güvenliği ve kalitesi konusunda tereddüt etmelerine gerek yoktur...
SASKİ, Sapanca Gölü’nün su seviyesini, ekosistemini ve kalite değerlerini düzenli olarak takip ediyor. Böylece olası değişimler anlık olarak takip edilerek hem içme suyu kalitesi hem de göl sağlığı maksimum seviyede korunma altında tutuluyor” dedi.