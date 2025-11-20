Yeni Şafak
Burdur’da bir kişi evinde ölü bulundu

23:1320/11/2025, Perşembe
IHA
Cenaze, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı
Burdur'da bir apartmanı saran kötü kokular üzerine apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giren ekipler, 65 yaşındaki yalnız yaşayan Halil Çalışkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Çalışkan’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burdur’da kendisinden bir süredir haber alınamayan 65 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.


Olay, saat 20.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bektaş Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınmayan Halil Çalışkan (65) evinde hayatını kaybetti. Apartmanı saran ağır koku üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından Çalışkan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin Çalışkan’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



#Burdur
#Ölü
#Morg
