Burdur’da bir kişi evinde ölü bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bektaş Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınmayan Halil Çalışkan (65) evinde hayatını kaybetti. Apartmanı saran ağır koku üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerinde adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler tarafından Çalışkan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin Çalışkan’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.