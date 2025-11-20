Yeni Şafak
Yayaya çarpan motosiklet savruldu: Üç yaralı

Düzce'de motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada motosikletteki iki kişi ile yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaş yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan adama motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Doğanlı ışıklı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Kaynaşlı’dan Düzce istikametine seyir halinde olan M.K. idaresinde ki 81 ADD 566 plakalı motosiklet, Doğanlı ışıklı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Y.T.’ye çarpmasının ardından yol kenarına savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü M.K., arkasında yolcu olarak bulunan B.Ü. ve karşıdan karşıya geçen Y.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol, yaralılar ve motosikletin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



