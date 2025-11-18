Yeni Şafak
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya taksi çarptı

22:3318/11/2025, Salı
DHA
Taksi sürücüsü gözaltına alındı.
Taksi sürücüsü gözaltına alındı.

Düzce'de yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Karakaş'a taksi çarptı. Ağır yaralanan 82 yaşındaki vatandaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce’de, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada taksinin çarptığı İbrahim Karakaş (82), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Karaca Mahallesi, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Karakaş'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 T 1264 plakalı taksi çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karakaş, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakaş, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taksi sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Düzce
#Taksi
#Kaza
