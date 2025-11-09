Düzce'de yol çalışmasında "kültür varlığı" olabileceği değerlendirilen yapı ortaya çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol çalışması sırasında "kültür varlığı" niteliği taşıma ihtimali bulunan yapı açığa çıktı.
İlçeye bağlı Göktepe köyünde, İlçe Özel İdare ekiplerinin yol genişletme çalışması esnasında oval bir yapı bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilerek, Konuralp Müze Müdürlüğüne bilgi verildi.
Görevlendirilen arkeolog tarafından yapılan incelemede, yapının "kültür varlığı" niteliği taşıma ihtimalinin değerlendirildiği, detaylı incelemenin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılacağı öğrenildi.
Köy muhtarı Fatih Cesur, Göktepe köyünü Arabacı köyüne bağlayan yolun genişletilmesi için özel idare ekiplerinin bir süredir çalışma yürüttüklerini anlattı.
Cesur, yapının incelenmesi için bölgedeki yol genişletme çalışmalarının durdurulduğunu da sözlerine ekledi.