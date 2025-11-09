Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Düzce'de yol çalışmasında "kültür varlığı" olabileceği değerlendirilen yapı ortaya çıktı

Düzce'de yol çalışmasında "kültür varlığı" olabileceği değerlendirilen yapı ortaya çıktı

17:169/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Yol çalışmasında "kültür varlığı" olabileceği değerlendirilen yapı ortaya çıktı
Yol çalışmasında "kültür varlığı" olabileceği değerlendirilen yapı ortaya çıktı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yol çalışması sırasında "kültür varlığı" niteliği taşıma ihtimali bulunan yapı açığa çıktı.

İlçeye bağlı Göktepe köyünde, İlçe Özel İdare ekiplerinin yol genişletme çalışması esnasında oval bir yapı bulundu. Bunun üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilerek, Konuralp Müze Müdürlüğüne bilgi verildi.

Görevlendirilen arkeolog tarafından yapılan incelemede, yapının "kültür varlığı" niteliği taşıma ihtimalinin değerlendirildiği, detaylı incelemenin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılacağı öğrenildi.

Köy muhtarı Fatih Cesur, Göktepe köyünü Arabacı köyüne bağlayan yolun genişletilmesi için özel idare ekiplerinin bir süredir çalışma yürüttüklerini anlattı.

Çalışma yapılırken söz konusu yapıya rastlandığını aktaran Cesur,
"Cuma günü yolu genişletirken burada böyle bir yapı ortaya çıktı. Hemen jandarmayı aradık. Onlar da geldi ve yapıyı incelediler. Özel İdare'den yetkililer de geldi, Konuralp Müze Müdürlüğünden de gelecekler. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama yaşlılarımız tuğlaların kurutulduğu fırın olabileceğini söylüyor. Müzeden gelen yetkililerin incelemesinin ardından ne olduğu ortaya çıkacak."
ifadelerini kullandı.

Cesur, yapının incelenmesi için bölgedeki yol genişletme çalışmalarının durdurulduğunu da sözlerine ekledi.




#Akçakoca
#Düzce
#Fatih Cesur
#göktepe
#Konuralp
#kültür varlığı
#müze
#Tarihi
#yol çalışması
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ücreti ne kadar?