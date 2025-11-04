İstanbul'daki tarihi sebiller restore ediliyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadim vakıf kültürünün simgesi, hayır, dua ve zarafet nişanesi olan sebiller, şehrin suyla, estetikle ve vakıf kültürüyle kurduğu bağın en zarif tanıkları olarak yeniden hayata dönüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, 19. yüzyılda inşa edilmiş Güngörmez Mescidi Sebili, 18. yüzyılın seçkin örneklerinden Hacı Beşir Ağa Sebili ve Çeşmesi ile I. Abdülhamid Sebili restorasyondan geçiriliyor.

Yine 18. yüzyılın başlarına tarihlenen Rehabula Kadın Sebili ile 16. yüzyılda inşa edildikten sonra II. Abdülhamid döneminde bugünkü yerinde ampir üslupta ihya edilen Darüssaade Mehmed Ağa Sebili için proje çalışmaları sürüyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında yıllar içinde farklı amaçlarla kullanılan sebiller tahliye edilerek özgün mimarilerine sadık kalınacak şekilde onarılıyor.

"Fatih, su medeniyetinin kalbidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sebillerin, sadece su yapısı değil, şehrin vicdanı, zarafeti ve paylaşma kültürünün taşta vücut bulmuş hali olduğunu belirterek, "Biz bu eserleri restore ederken sadece duvarlarını değil, anlamını da ayağa kaldırıyoruz. Fatih, su medeniyetinin kalbidir. Bu çalışmalarla geçmişin hikmetini geleceğe taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.