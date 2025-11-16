Düzce’de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Düzce’de akraba iki aile arasında çıkan tabanca ve bıçağın kullanıldığı kavgada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Koçyazı Mahallesi 2351 Sokak’ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki aile arasında kavga çıktı. Taş, sopa, bıçak ve tabancanın da kullanıldığı olayda 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.