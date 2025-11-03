Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düzce
Düzce’de 25 bin kişi sorgulandı 19 kişi tutuklandı

Düzce’de 25 bin kişi sorgulandı 19 kişi tutuklandı

14:583/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yapılan denetimlerde 3 kurusıkı, 2 tabanca, 2 kesici-delici alet,21 av tüfeği, 115 mermi ele geçirildi.
Yapılan denetimlerde 3 kurusıkı, 2 tabanca, 2 kesici-delici alet,21 av tüfeği, 115 mermi ele geçirildi.

Düzce’de son bir haftada yapılan denetimlerde aranan 97 şahıs gözaltına alınırken, 19 kişi ise tutuklandı.

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 97 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.


Yapılan denetimlerde 3 kurusıkı, 2 tabanca, 2 kesici-delici alet,21 av tüfeği, 115 mermi ele geçirildi.






#düzce
#sorgu
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS sınav 2026 tarihi belli oldu mu, MEB bursluluk sınavı ne zaman?