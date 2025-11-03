Düzce’de 25 bin kişi sorgulandı 19 kişi tutuklandı

Düzce’de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 97 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.