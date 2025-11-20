Adana'da komşular arasında bıçaklı kavga: Baba öldü 2 oğlu yaralandı

Tartışmanın ardından çıkan kavgaya bir süre sonra tarafların yakınları da dahil oldu.

Bu arada, A.P'nin ailesinin ikametinden yaklaşık 3 ay önce 30 bin lira çalındığı, ailenin hırsızlıkla ilgili komşularının çocuğu Kemal Ö'yü suçladığı, kavganın da bu nedenle çıktığı iddia edildi.