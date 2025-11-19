Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga: İki kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga: İki kişi ağır yaralandı

23:2519/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Şanlıurfa’da iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde, aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkan iki grup, sokak ortasında kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada Baver A. (24) ile Ali E. (23) yaralandı. Kavga sırasında mermiler bir market, 2 araç ve bir şehiriçi yolcu otobüsüne isabet etti.

Mermilerin ön camına isabet edip içeri girdiği otobüsteki yolcular da ölümden döndü. Toplam 3 merminin delip içeri girdiği otobüsteki yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Markete gelen bir müşterinin aracının camına da isabet eden mermiler, kırılmasına neden oldu. Mermiler park halindeki başka bir aracın ise lastiğine isabet etti.


Markette büyük panik yaşandı


Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde çatışmanın ortasında kalan vatandaşların markete sığındıkları gözlendi. Markette de büyük panik yaşandı. İçerdeki çalışanlar ise müşteriler korku içerisinde bağırdı.

Yaralıların durumu ağır


Olay yerine giden polis ekipleri kavga edenleri ayırırken, yaralılar ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, onlarca mermi çekirdeği ve kartuş buldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


#Şanlıurfa
#Silah
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Süper Lig ne zaman başlıyor? Milli ara bitti mi? İşte Lig'de 13. hafta maç programı