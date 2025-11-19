Şanlıurfa’da cadde ortasında silahlı kavga: İki kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde, aralarında alacak verecek nedeniyle tartışma çıkan iki grup, sokak ortasında kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada Baver A. (24) ile Ali E. (23) yaralandı. Kavga sırasında mermiler bir market, 2 araç ve bir şehiriçi yolcu otobüsüne isabet etti.