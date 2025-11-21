Yeni Şafak
Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

16:0121/11/2025, Cuma
IHA
Olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum’un Alaca ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu. Hasan Dilmen’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm tespiti için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Coşkun Aslan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hasan Dilmen’den (80) bir süredir haber alamayan ve durumundan şüphelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Hasan Dilmen’i yatağında hareketsiz yatar vaziyette buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Dilmen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilmen’in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm tespiti için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


#Çorum
#Alaca
#kayıp
