Haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Coşkun Aslan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hasan Dilmen’den (80) bir süredir haber alamayan ve durumundan şüphelenen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.