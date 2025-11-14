Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Mantar toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Mantar toplarken kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

00:5514/11/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük'te Bedil yaylasına arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden 65 yaşındaki vatandaş ormanda ölü bulundu.

Karabük’ün Eflani ilçesinde bir kişi, mantar toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesine bağlı Bedil köyü yakınlarında bulunan Bedil yaylasına arkadaşlarıyla mantar toplamaya giden Gıyasi Karademir (65), bir süre sonra arkadaşlarından ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan arkadaşları, ormanda yaptıkları aramada Karademir’i bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri de bölgede başlattıkları çalışma sonrası Karademir’i hareketsiz bir şekilde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Karademir’in cenazesi, incelemenin ardından Eflani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Karabük
#Mantar
#Bedil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saati 14 Kasım 2025: Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Diyanet namaz vakitlerini açıkladı