Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Takla atan otomobilden sağ kurtuldular

Takla atan otomobilden sağ kurtuldular

17:3713/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Karabük'teki kaza
Karabük'teki kaza

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Kastamonu-Karabük kara yolunun Çevrikköprü mevkiinde meydana geldi.


B.K. idaresindeki 34 PIK 85 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Karabük yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun refüjüne çarparak takla attı.


Kazada, sürücü B.K. ile yolcu A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



#karabük
#kaza
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor: 13 Kasım 2025 Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatı