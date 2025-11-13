Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Aracın jantına saklamışlar: 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi

Aracın jantına saklamışlar: 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi

17:2813/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu.
Bitlis'te uyuşturucu operasyonu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tatvan ilçesinde yol kontrolleri sırasında durdurdukları araçta arama yaptı.

Aramada aracın jantları, yağ karteri ve bagaj kısmına gizlenmiş 16 kilo 769 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Bitlis
#uyuşturucu operasyonu
#narkotik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor: 13 Kasım 2025 Perşembe benzin, motorin ve LPG fiyatı