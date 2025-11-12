Yeni Şafak
Beton mikseri otomobille çarpıştı: 1’i çocuk 5 kişi yaralandı

17:1212/11/2025, Çarşamba
IHA
Karabük'te feci kaza
Karabük’te beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Eskipazar kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 78 SP 901 plakalı beton mikseri, T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü T.B. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan V.B., İ.A., Y.G. ve O.B. (10) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





#Karabük
#kaza
#otomobil
#yaralı
