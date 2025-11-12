Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Başakşehir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Başakşehir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

12:1212/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Başakşehir’de zincirleme kaza meydana geldi
Başakşehir’de zincirleme kaza meydana geldi

Başakşehir’de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsünün de aralarında olduğu toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.






#Başakşehir
#kaza
#yolcu
#minibüs
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı Samsun kura sonuçları açıklandı: İşte temizlik görevlisi klinik destek elamanı asil ve yedek isim listesi