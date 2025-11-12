Başakşehir'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Başakşehir’de zincirleme kaza meydana geldi
Başakşehir’de yolcu minibüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaralılar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başakşehir Altınşehir Mahallesi'nde yolcu minibüsünün de aralarında olduğu toplam 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaza nedeniyle Esenyurt istikametinde yol trafiğe kapandı.
