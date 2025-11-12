Yeni Şafak
Yolun karşısına geçmek istemişti: Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. 28 yaşındaki yaya kaza sonucu ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Samet G. (28), ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Yenice köprülü kavşakta meydana geldi. Mehmet D. (37) yönetimindeki 27 AZY 634 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Samet G.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Samet G., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafatasında kırık tespit edilen yaralı, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobilin sürücü Mehmet D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.



#Bursa
#İnegöl
#Kaza
