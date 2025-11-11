Bursa'da tır otomobilin altına girdi: 4 yaralı

Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Eray K.(21) Yönetimindeki 16 AHU 252 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Hayri Y.(60) yönetimindeki 06 PIA 96 plakalı tıra çarpıp altına girdi. Kaza sonucu sürücü ve otomobildeki yolcular Ozan D.(30) ve Latif D.(68) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.