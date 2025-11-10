Yeni Şafak
Sarıyer’de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2’si çocuk 3 yaralı

22:0710/11/2025, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
İstanbul Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 17 yaşındaki M.E.A., kavşaktan dönüş yapan Ali K. idaresindeki pikaba çarptı. Ehliyetsiz olduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsünün çarptığı araçta 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Sarıyer’de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin pikaba çarptığı kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen M.E.A. (17) yönetimindeki 34 UP 8385 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Ali K. (64) idaresindeki 53 DS 654 plakalı pikaba çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 UP 8385 plakalı otomobil yol kenarına savruldu. Kazada ehliyetsiz olduğu ileri sürülen sürücü M.E.A. (17), E.H.S. (17) ve pikapta bulunan O.E.M. yaralandı. Pikap sürücüsü Ali K. ise kazayı yara almadan atlattı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



