Mersin'de feci kaza: Geziden dönen konvoydaki motosiklet otomobille çarpıştı

17:4510/11/2025, الإثنين
DHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet grubuyla konvoy halinde geziden dönerken otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Hikmet Gürarslan (53) hayatını kaybetti, beraberindeki Tolga Cugun (27) ağır yaralandı.

Kahreden kaza, dün D-750 kara yolu Sağlıklı mevkisinde meydana geldi. Tarsus gezisinden Hatay'ın İskenderun ilçesine dönen Asi Hayat Motosiklet Grubu konvoyundaki Hikmet Gürarslan yönetimindeki 31 AZA 608 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen E.T.'nin kullandığı 33 AAB 581 plakalı otomobille çarpıştı.

Gürarslan ile arkasındaki Tolga Cugun yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 çocuk babası Hikmet Gürarslan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralanan Cugun ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, motosiklet kameralarına ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.T. gözaltına alındı.



#Mersin
#trafik
#kaza
