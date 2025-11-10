Mersin'de feci kaza: Geziden dönen konvoydaki motosiklet otomobille çarpıştı

Gürarslan ile arkasındaki Tolga Cugun yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 çocuk babası Hikmet Gürarslan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralanan Cugun ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı, motosiklet kameralarına ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. E.T. gözaltına alındı.