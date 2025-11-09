Yeni Şafak
Adana'da motosiklet sürücüsü bariyere çarptı

23:309/11/2025, Pazar
Adana'da henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan motosiklet sürücüsü yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan E. K., hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu sürücü E.K., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 07 ADT 393 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan E.K., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



