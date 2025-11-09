Adana'da motosiklet sürücüsü bariyere çarptı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Varsaklar Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. yönetimindeki 07 ADT 393 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan E.K., ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.