Kocaeli'de parfüm fabrikasında facia: Kaza mı cinayet mi?

Parfüm dolum tesisinde çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangında ikisi çocuk biri 18 yaşında 6 kadın işçi hayatını kaybetti. Yangın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 09:00 sıralarında 2 katlı bir parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Alevler, iş yerinin yanındaki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak içeride mahsur kalan bazı çalışanlar kurtarılamadı. Faciada, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16) ve Esma Dikan hayatını kaybederken, biri ağır yedi kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı, durumu ağır olan bir kişinin şehir hastanesindeki yanık ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.





SİGORTASIZ ÇALIŞTIRILDIĞI İDDİALARI

İş yerinde mahalleli kadın ve çocukların sigortasız çalıştırıldığı, iş güvenliği bulunmadığı, çalışanların günlük 70 lira karşılığı ve işten çıkarılma tehdidiyle çalıştırıldığı iddia edildi.





ÇOCUKLAR BAĞIRIYORDU

Mahalle sakinleri yangın sırasında büyük panik yaşandığını anlattı. Mehmet Düzgüner, “Bağrışma sesleri vardı. Çocuklar, kadınlar bağırıyordu. İçeri girmek istedim ancak alevlerden dolayı giremedim. Bu iş yeri 4 yıldır faaliyet gösteriyordu, defalarca şikâyet edildi. Kaç kişi çalıştığını bilmiyorum, ancak yaşı küçük çocuklar, kadınlar da vardı. Bağırıp çağırıyorlardı. Patlamadan dolayı insanlar çıkamadı. Kapının önü komple alevdi. Biz de giremedik, onlar da çıkamadı. Tek giriş çıkış burası zaten” ifadelerini kullandı. Bir diğer mahalle sakini Cihan Taş, “Yanan binada gencecik çocuklar vefat etti. Bir komşumuzun üç çocuğu annesiz kaldı. Burada kız çocukları öldü. Anneler öldü, çocukları ortada kaldı. Burada insanlar kandırılıyor, burada insanlar sistematik bir şekilde sürünmeye çalışılıyor. İnsanlar şansa yaşıyor” dedi.





6 MÜDÜR AÇIĞA ALINDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yangınını araştırmak üzere iki başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirdiklerini, 7 personelin de açığa alındığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında SGK ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli hakkında soruşturma başlatıldığı; SGK Kocaeli İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığı bildirildi.





Türkiye’yi yasa boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kozmetik fabrikasında çıkan yangınla ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili birimlerin soruşturma başlattığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, “Yangınla alakalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz soruşturmalarına başlamıştır. Yangında vefat eden kardeşlerimizin ailelerine, yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşanan elim hadiseyle ilgili idari ve adli soruşturmalar derhal başlatılmıştır.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Yangında 6 emekçi kardeşimizin hayatını kaybettiğini ve yaralı işçilerimizin olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: “Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabrıcemil diliyorum. Bu elim olayda yaralanan kardeşimize acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”





Kurtuluş Oransal

FABRİKA SAHİBİ KAÇARKEN YAKALANDI

Adli soruşturma kapsamında, olay sonrasında ortadan kaybolan iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal Yalova’da yakalandı. Aracından valizleri çıkan Oransal’ın kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Oransal’ın telefonlarını kapatıp kayıplara karışan oğlu İsmail Oransal ise her yerde aranıyor. Ayrıca 2 vardiya amiri de gözaltına alındı.



