Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Başkentte iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza: Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Başkentte iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza: Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

22:419/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Ankara
#Haymana
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat'ın birlikte öğrenim gördüğü Ankara Erkek Lisesindeki ilk yıllarında edebiyat öğretmenleri kim olmuştur? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru