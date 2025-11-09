Başkentte iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza: Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

Ankara'da, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucu dört kişi olay yerinde hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.
Ankara’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde inceleme yaparken, yaşamını yitirenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.