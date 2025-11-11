Hava almak için çıktığı camdan düşen genç hayatını kaybetti

Olay, Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 yaşındaki Muhammet Taştan, evinde hava almak için camı açtığı sırada dengesini kaybederek 8’inci kattan zemine düştü. Gürültüyü duyan site sakinleri, dışarı çıktıklarında genç adamı hareketsiz halde buldu.