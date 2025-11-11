Isınmak için yaktığı ateş kıyafetlerini tutuşturdu, bacakları yandı

Olay, saat 07.00 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda meydana geldi. Tarık B., bir arkadaşıyla ateş yakıp içki içti. Bir süre sonra 2 arkadaş içkinin etkisiyle uyudu. Isınmak için yaktıkları ateş kıyafetlerine sıçrayan Tarık B., acıyla uyandı. Tarık B.’nin tutuşan pantolonundaki alevleri arkadaşı söndürdü. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tarık B.’nin bacaklarında 2’nci derece yanık oluştuğu tespit edildi. Tarık B., buradaki müdahalesinin ardından ambulansla sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı.