Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Araç sahipleri dikkat: Kaza yapana ödeme yok

Araç sahipleri dikkat: Kaza yapana ödeme yok

08:2512/11/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Sigorta şirketleri, eski tip ehliyet ile yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını, bu durumun ‘ehliyetsiz sürücü’ statüsüne girdiğini açıkladı.

Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi 31 Ekim 2025’de doldu. Bu süre zarfında yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12.978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak. Ancak eski tip ehliyet kullananlar bir başka problemle daha karşı karşıya kalacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ehliyetini yenilemeyen sürücünün sigorta şirketlerinden ödeme alınmayacağı belirtildi.

Sigorta sektörü temsilcileri, poliçe şartlarının en temel maddesinin “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” olduğunu vurgulayarak, eski ehliyetin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağını ve sürücüleri “ehliyetsiz” statüsüne düşüreceğini bildirdi. Bu uygulama, on binlerce liralık hasar masraflarının sürücünün üzerinde kalması anlamına geliyor.

KARŞI TARAFIN HASARINI DA ÖDEYECEKLER

Sigorta sektörü temsilcileri eski tip ehliyet ile yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını belirterek, “Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip. Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar” diyor.

Sigorta şirketlerinin bu konudaki tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde tamamen hukuki dayanaklara sahip olduğunu belirten Avukat Ahmet Yavuzer, “Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir ‘asgari şart’ maddesi içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, sigorta şirketleri poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten yasal olarak muaf olacaklardır. Bir diğer nokta da trafik sigortası kapsamındaki rücu davalarıdır. Zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinin ardından sigorta şirketleri, bu tutarı ‘ehliyetsiz araç kullandığı’ gerekçesiyle sürücüden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda sürücü, hem kendi aracının hasarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde kalacaktır” dedi.

#Araç
#Ehliyet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 4 AYLIK ENFLASYON FARKI: Emekliye 4 aylık enflasyon farkı ne kadar çıktı, en düşük emekli maaşına ne kadar zam olacak?