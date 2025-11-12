Araç sahipleri dikkat: Kaza yapana ödeme yok

Sigorta şirketlerinin bu konudaki tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde tamamen hukuki dayanaklara sahip olduğunu belirten Avukat Ahmet Yavuzer, “Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir ‘asgari şart’ maddesi içerir. Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, sigorta şirketleri poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten yasal olarak muaf olacaklardır. Bir diğer nokta da trafik sigortası kapsamındaki rücu davalarıdır. Zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinin ardından sigorta şirketleri, bu tutarı ‘ehliyetsiz araç kullandığı’ gerekçesiyle sürücüden talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda sürücü, hem kendi aracının hasarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde kalacaktır” dedi.