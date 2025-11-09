Kartal'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Feci kaza, saat 23.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kadıköy istikametinde ilerleyen üç otomobil ile bir hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak ters döndü, bir diğeri refüjdeki kaldırıma çıkıp ağaçlara çarptı. Üçüncü otomobil ise yol kenarındaki kaldırıma ve çelik halatlara çarparak durabildi.