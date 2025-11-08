Yeni Şafak
Kocaeli’de feci kaza: Otomobil yayalara çarpıp refüje çıktı

17:318/11/2025, Cumartesi
IHA
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yayalara çarparak refüje çıktı. Meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar Sanayi Köprüsü dönüşü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, dönüş esnasında yol kenarında yürüyen yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 yaya yola savruldu. Kontrolden çıkan araç ise refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



#Kocaeli
#Çayırova
#Trafik kazası
YASAL UYARI

